Трамп оценил состояние экономики России словами "катится к чертям"

Серию громких и по обыкновению противоречивых заявлений, в том числе по России, сделал Дональд Трамп. На встрече с президентом Турции Эрдоганом американский лидер призвал Анкару прекратить закупки российских нефти и газа.

В очередной раз сменив риторику, обвинил Москву в продолжении украинского конфликта. Трамп сообщил, что недоволен действиями президента Путина и заявил, что экономика России "катиться к чертям". При этом не привел никаких доказательств.

Кроме того, глава Белого дома подписал серию указов: о введении смертной казни в Вашингтоне, продаже сети TikTok американским инвесторам, а также о 100-процентных пошлинах на лекарства компаний, которые не строят заводы в США.

Развивая тему собственного миротворчества, Дональд Трамп сообщил, что по-прежнему поддерживает Израиль, но всё же выступает против оккупации Западного берега реки Иордан.

"У нас были действительно хорошие переговоры по сектору Газа с лидерами Ближнего Востока, с королями и с Биби Нетаньяху. Мы очень близки к заключению соглашения, возможно, даже мирного. Мир наступит в регионе впервые за две тысячи лет. Или за тысячу? Но я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Достаточно, пора остановиться", - заявил Трамп.