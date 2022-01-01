Прилучный рассказал, что его раздражает в Брутян: "Ну Зиппи я не доверяю"

Павел Прилучный счастлив во втором браке. В 2022 году популярный актер сыграл шикарную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян. Причем событие стало полной неожиданностью для общественности, потому что никто не знал об их романе. Наоборот, предполагалось, что Прилучный женится на звезде комедийного сериала "Папины дочки" Мирославе Карпович, с которой тот начал встречаться после развода с Агатой Муцениеце.

Мирослава и Павел хоть и не выставляли напоказ свои отношения, но было известно, что актеры вместе проводили время, отдыхали, причем брали в отпуск даже детей Прилучного. Казалось, что дело идет к свадьбе. И актер действительно женился, только на совершенно другой женщине.

Выяснилось, что с Зепюр Брутян Павел Прилучный познакомился на съемках, а в 2022 году у них вспыхнул страстный роман, который быстро перерос в брак. А в 2023 году Зепюр родила сына Микаэля.

Со стороны кажется, что этот брак идеален. Прилучный не скрывает, что души не чает в избраннице. "Красота мне нравится. Преданность. Чувство юмора. Ммм... Сексуальность. Обаяние. Ну и она талантлива еще очень. Она безупречна", - высказал мнение Павел в новом интервью ОК!

Однако есть качество, которое актеру не нравится в Брутян. "Лень. Я такой же абсолютно, но я себя иногда заставляю, а ее заставляю тоже я, а не она себя", - признался Прилучный.

Не обошлось и без юмора. На вопрос, кому он доверяет на 100%, тот ответил: "Ну Зиппи я не доверяю... Да нет, доверяю, конечно. Наверное, да, Зиппи в первую очередь и на 100%. Себе тоже доверяю, но на 98%", - отметил актер.