Захарова назвала русофобским фейком слух о предупреждении Европы в адрес России

Публикации западных СМИ о том, что Европа якобы предупредила Россию о готовности сбивать российские военные самолеты, является фантазией в угоду русофобии. Об этом заявила в пятницу, 26 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница в комментарии ТАСС, она видела соответствующий материал Bloomberg, однако не понимает, о чем идет речь. Захарова предположила, что "это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства".

Подобные слухи распространяются "намеренно и специально в целях придания большей звучности заявлениям представителей стран Европейского союза, которые нагнетают вот эту агрессивную риторику и, соответственно, атмосферу вокруг России и вообще будущего европейского континента", подчеркнула представитель МИД.

Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков напомнил, что самолеты стран Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России, но при этом их никто не сбивает. Если же НАТО позволит себе подобные действия в отношении российских самолетов, "это будет война".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признавал, что альянс не увидел "непосредственной угрозы" от российских истребителей, обвиненных эстонскими властями в нарушении воздушного пространства. Он заявил о готовности блока защищать свою территорию, но "это не означает, что мы всегда будем немедленно сбивать самолет".