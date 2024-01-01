Свадебное фото Маши Распутиной оказалось фальшивкой

61-летняя Распутина живет с 70-летним бизнесменом Виктором Захаровым уже 26 лет. И лишь недавно пара наконец официально оформила отношения. Известно, что артистка и ее избранник решили не устраивать пышного торжества по этому поводу, ограничившись скромным праздником в узком кругу друзей и близких.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Маша Распутина опубликовала фотографию, на которой запечатлена в пышном белом свадебном платье с Виктором Захаровым в черном костюме на фоне роскошного интерьера, украшенного букетами. Однако "КП" уверяет, что этот снимок - фальшивка.

По данным газеты, певица позаимствовала фото с сайта одного из изданий о звездах, где оно в начале сентября было сгенерировано ИИ. Более того, этот кадр якобы уже появлялся на этом же портале еще полтора года назад.

Не секрет, что Распутина и Захаров, несмотря на долгую совместную жизнь, просто не могли разнее пожениться. Дело в том, что мужчина состоял в официальном браке вплоть до 2024 года. С супругой Еленой Виктор никак не мог договориться о разделе имущества. И вот наконец лишь в прошлом году все проблемы были улажены.