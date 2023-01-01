Еврокомиссия предложила продлевать антироссийские санкции решением простого большинства стран в обход Венгрии. Об этом рассказали в пятницу, 26 сентября, осведомленные источники.

Как пояснили собеседники Politico, изменить подход к голосованию в Брюсселе задумали из-за непримиримой позиции Венгрии, не желающей следовать мейнстриму и регулярно угрожающей ветировать принятие новых ограничений против России или использовании ее замороженных активов, как и иные решения Евросоюза в пользу Украины.

Еврокомиссия уже составила проект документа, меняющего механизм голосования. Сделано это накануне встречи постоянных представителей ЕС, запланированной на 26 сентября.

Ранее Венгрия неоднократно блокировала связанные с украинским вопросом инициативы Брюсселя, однако в итоге уступала мнению большинства. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан объяснял это тем, что "их 26, а я один". При этом другие члены ЕС не гнушаются хитрыми уловками, чтобы обойти вето Венгрии при голосовании по Украине. В 2023 году Олаф Шольц, руководивший тогда правительством Германии, предложил Орбану "пойти выпить кофе", чтобы проголосовать без его участия.

Тем временем и на Западе признают, что план обвалить российскую экономику при помощи рестрикций не удался. Британский геополитический эксперт Александр Меркурис отмечал, что "даже журнал Economist, настроенный настолько антироссийски, насколько это возможно", подтверждает, что Россия "не находится на грани краха или чего-то близкого к этому".