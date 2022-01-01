Алиев забил тревогу из-за обмеления Каспийского моря

Каспийское море стремительно мелеет из-за состояния экологии. Об этом заявил в четверг, 25 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Политик напомнил, что еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Однако теперь эта проблема стоит намного острее.

Алиев заверил, что главной причиной обмеления Каспия является не изменение климата, а экология. Он призвал все прикаспийские страны сотрудничать в борьбе с этим явлением, чтобы избежать непредсказуемых последствий, а также выразил полную готовность к сотрудничеству с ООН по данному направлению, сообщает РИА Новости.

Ранее гидролог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов подтвердил, что проблема обмеления Каспия стоит остро. На уровне воды сказывается и массовый забор воды на хозяйственные нужды, приводящий к росту безвозвратного водопотребления. Эксперт рассказал, что "если человека не было бы в бассейне Каспийского моря, то уровень Каспия был бы на один метр выше".

Эта проблема остается в поле внимания президента России Владимира Путина. Обсуждая обмеление Каспийского моря с губернатором Астраханской области, глава государства распорядился представить научный анализ мер по противодействию этому явлению.