Горькая судьба актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной: "Это моя боль"

Накануне, 25 сентября, свой день рождения отметила известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Прославленной артистке исполнилось 87 лет. Однако никаких торжеств по этому поводу именинница не устраивала. Лишь несколько человек из близкого окружения приехали поздравить ее в небольшую квартиру в Новой Москве.

А ведь когда-то актриса была обладательницей внушительной недвижимости. У нее имелись квартира в Финляндии, огромная жилплощадь супруга Василия Шукшина в центре Москвы, "однушка" в Санкт-Петербурге. Однако со временем одну квартиру Лидия Федосеева-Шукшина потеряла, вторую отдала дочери Марии, третью забрала и практически сразу продала внучка Анна.

Сама актриса стремительно дряхлеет. У нее уже начали проявляться первые признаки деменции. За артисткой ухаживает младшая дочь Ольга. Вообще у Федосеевой-Шукшиной большая семья: помимо дочерей Марии и Ольги от Василия Шукшина есть и старшая дочь Анастасия от первого брака с Вячеславом Ворониным. Кроме того, много внуков и даже имеется минимум один правнук.

Однако семья давно распалась. Родственники между собой не общаются. По этому поводу Лидия Федосеева-Шукшина очень переживает. Она хотела, чтобы близкие люди перестали конфликтовать и нашли общий язык.

"Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились, Маша звонит, Аня совсем с нами не общается. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения. Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь обо всех своих детях", - рассказала актриса NEWS.ru.