Путин обсудил с Памфиловой итоги единого дня голосования

Президент России Владимир Путин встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой в Кремле и обсудил прошедшие в стране выборы.

Глава государства уделил особое внимание итогам голосования и поблагодарил ЦИК за проведение выборов в непростой обстановке.

"Люди понимают, насколько для России это всегда важно, а в сегодняшних условиях важно вдвойне, втройне, - насколько важна политическая стабильность", - сказал глава государства.

России удалось провести выборы в сложных условиях, сообщила Памфилова. ЦИК научился при сохранении полной открытости и прозрачности системы голосования обеспечивать безопасность процесса.

С 12 по 14 сентября в России прошел единый день голосования. Прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе. Явка избирателей составила 46%.