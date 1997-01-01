Стал миллионером, открывая рот под фанеру: певец Женя Белоусов обманывал народ, но ему все прощали

Безумно популярный в 90-х певец Женя Белоусов даже не скрывал, что выступает под фонограмму. Зрители всё равно валом валили на его концерты. Белоусову отчаянно завидовали: молодой, талантливый, красивый и, главное, успешный. Он стал миллионером, открывая рот под фанеру и прикладывая к этому минимум усилий.

Продюсер Бари Алибасов вспоминает разговор с Белоусовым: "Когда я ему сказал: "Жень, у тебя вообще есть какие-то брезгливые ощущения от того, что происходит с тобой?" Он говорит: "Я об этом не думаю, я деньги зарабатываю".

Продюсер Белоусова Любовь Воропаева прочитала американские книги и решила опробовать на Жене уловки западных профессионалов. Певцу сделали модную стрижку, нарядили в яркие костюмы и научили танцевальным па а-ля Майкл Джексон.

"Это был выстрел просто в десятку. Он сразу полюбился всему народу. 30 тысяч стадион. Билеты, допустим, по 300 рублей. Посчитайте. 30 тысяч на 300 умножьте", - рассказывает организатор концертов Николай Агутин.

Это был такой быстрый взлёт, что продюсеры Белоусова просто не успевали сочинять новые шлягеры, и в репертуаре суперпопулярного певца было всего лишь три песни.

"Я ему говорю: "Женя, давай я напишу тебе четвёртую, и мы перевернём с тобой мир", - говорит поэт Виктор Пеленягрэ.

Белоусов ездил на гастроли с приглашёнными артистами, которые долго разогревали зрителей. А Женя выскакивал на десерт. Его выступление длилось не более 20 минут.

Сам Белоусов так рассказал о том времени: "Естественно, последняя песня - "Девочка моя синеглазая", спасибо Виктору Дорохину, что он писал длинные проигрыши. Я уже допел третью песню. Прямо на стадион выезжает Коля Агутин на красном "Москвиче". Я запрыгиваю в эту машину, когда уже проигрыш заканчивается песни "Девочка моя синеглазая". Народ хватается за голову и кричит: "****** [обманул]" Я убегаю дальше в следующий город.

Своё творчество Белоусов ненавидел. Он мечтал петь сложные рок-баллады вживую, а не под фонограмму. Депрессия от собственной нереализованности привела к тому, что Женя стал сильно пить и к 30 годам практически превратился в развалюху. Его мучили головные боли и приступы эпилепсии. В 1997 году артист попал в больницу с панкреатитом. Врачи еле спасли его от смерти. Но через пару дней у Жени случился инсульт.

"Он уже пролежал после трепанации черепа два месяца в коме, как я понимаю, и потом уже умер", - вспоминает дочь Кристина.

Умер Женя Белоусов 2 июня 1997 года. Ему было всего 32 года.

По материалам документального фильма "Короли фанеры" на канале "ТВ Центр".