В ЛНР предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии

В Луганске задержан мужчина, который по указанию Киева планировал заложить бомбу под служебную машину высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Об этом рассказали в пятницу, 26 сентября, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Как сообщает ведомство, задержанный россиянин 1975 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Кураторы передали ему компоненты, из которых мужчина собрал взрывное устройство с дистанционным управлением.

Злоумышленник намеревался заложить бомбу под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России, но его план был своевременно разоблачен и сорван, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что житель Волгограда по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Мужчина ездил по городу под видом курьера.

Также российские спецслужбы сообщали, что задержали жителя Биробиджана, которого могли завербовать с Украины для совершения диверсий и сбора информации о военных объектах. В частности, мужчина собирался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту.