Семь человек скончались от суррогатного алкоголя в Ленинградской области

Уголовное дело возбуждено в Ленинградской области после отравления людей суррогатным алкоголем. Об этом рассказали в пятницу, 26 сентября, в региональной прокуратуре.

Ведомство уточняет, что произошло это в Сланцевском районе. Продавцы поддельного алкоголя задержаны, сообщает ТАСС.

Источник в оперативных службах Ленобласти рассказал РИА Новости, что семь человек скончались от отравления суррогатным спиртным, еще трое пострадавших находятся в больнице.

По данным SHOT, суррогатом торговал 79-летний житель города Сланцы. Среди отравившихся оказалась и его супруга. Пенсионера задержали, расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В августе уголовное дело возбудили в городе Балахна Нижегородской области после смерти пяти человек от суррогатов. Как уточнили в региональном главке Следственного комитета, расследование ведут по статье о сбыте опасной продукции.

Не менее 10 человек погибли от отравления самодельной чачей в Адлере. Суд арестовал 30-летнюю жительницу Сочи и ее напарницу, которые торговали спиртным, зная, что оно произведено неустановленным способом.