Взрыв топливного поезда под Смоленском: что известно

18 вагонов с бензином сошли с рельсов в Смоленской области после столкновения с грузовиком.

ЧП произошло утром 26 сентября между станциями Рудня и Голынки Московской железной дороги. Грузовик выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Начался сильный пожар. На месте работают три пожарных поезда, четыре восстановительных поезда и более 40 человек. Движение на участке приостановлено, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Машинист и помощник машиниста госпитализированы с травмами средней степени тяжести. О состоянии водителя грузовика пока не сообщается.

Ранее в Псковской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет, схода железнодорожного состава не произошло.