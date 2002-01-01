Короли фанеры: эти звезды заработали миллионы, просто открывая рот перед микрофоном

Филипп Киркоров чуть не лишился репутации из-за слитой в Сеть записи настоящего голоса. А Ольгу Зарубину отлучили от сцены за одно выступление под фонограмму. Почему одним это сходит с рук, а другие сгорают от стыда? И что случилось с Ладой Дэнс, когда она забыла фонограмму для собственного концерта?

Филипп Киркоров

Много назад король российской эстрады Филипп Киркоров подрался с рокером Юрием Шевчуком прямо в баре. Причиной ссоры стала запись, которую Шевчук слил в Интернет. На записи концерта Киркорова слышно, как певец задыхается и не попадает в ноты, в то время как в зале звучит его чистый вокал. Этот скандал едва не стоил Филиппу карьеры. Поклонники возмущались, что платят огромные деньги за фанеру.

"Давайте быть честными. На телевидении, когда праздничные концерты, там очень часто звучат песни под фонограмму, но не потому, что артисты не хотят петь, а потому, что это технически сложный процесс", - оправдывает артистов актриса Анастасия Макеева.

Вскоре появилась запись с другого концерта Киркорова, где фанатка подкрадывается сзади и очень пугает певца. Кажется, Филипп закричал от ужаса. Но зрители слышали лишь его по-прежнему идеальное пение.

Киркоров продолжал прокалываться снова и снова. Провал на концерте в 2024 году вызвал волну возмущений. Ассистентка не успела подать Киркорову микрофон, когда зазвучал припев песни. И зрители негодовали - почему они должны платить за халтуру?! Тогда после шквала критики за Филиппа заступился его отец, Бедрос Киркоров. Он заявил, что пел под фонограмму ещё в 60-х годах при Хрущёве.

В советское время фонограмму почти не использовали. Артисты пели живьём, рекордсменом был Иосиф Кобзон, который однажды пел пять часов без перерыва. Но и тогда случались скандалы. В 1972 году нанайский певец Кола Бельды, выступая на "Песне года", стал перебегать от одного микрофона к другому. А в это время его голос продолжал звучать как ни в чём ни бывало. И это всё прямо в эфире Центрального телевидения. Бельды обвинили в том, что он не умеет петь. Но причина была в технических неполадках.

София Ротару

Софию Михайловну можно назвать настоящей королевой фанеры. Петь под запись собственного голоса она стала ещё в 70-х, на заре своей карьеры. В 1977 году София Ротару давала большой сольный концерт, и вдруг в середине выступления заглохла фонограмма. Был большой скандал. Ротару на полгода отстранили от всех концертов, понизили ставку.

Но фанерщицей Ротару стала не без причины. В самом начале карьеры её супруг заявил, что им нужно заработать на жильё. София моталась по колхозам и деревням, выступала на улице в очень тяжёлых условиях, и это сказалось на здоровье.

"Возник туберкулёз лёгких, который позже перерос в эмфизему лёгких, тяжёлое лёгочное заболевание. И с 1976 года она могла жить только в Крыму", - утверждает критик Сергей Соседов.

В 1990-х годах певица пела уже с огромным трудом, задыхалась. У неё случались обмороки. Приходилось вызывать скорую. Врачи настаивали на том, что концертную деятельность надо прекратить, иначе всё это может очень плохо закончиться.

Певица не могла даже допустить мысли о том, что ей придётся уйти со сцены. Любимый муж заболел раком. Потом у него случилось три инсульта подряд. Нужен был уход, дорогие лекарства, клиники, врачи.

"Сыну потом надо было то то, то другое, то пятое, то десятое. Бедная женщина! Всё время от неё кому-нибудь что-нибудь надо. Ну, она всей семье помогала всегда очень сильно", - говорит экс-директор Ротару Ольга Коняхина.

Ротару всегда спасали обожающие её поклонники. Они готовы были простить своей любимице абсолютно всё.

Ольга Зарубина

А вот Ольге Зарубиной конфуз с фонограммой не простили, и это стоило ей карьеры. Зарубина всегда выступала вживую и яростно критиковала звёзд, которые выходили к зрителям и пели под фанеру. Однажды на глазах Зарубиной конфуз произошёл с Надеждой Чепрагой. Это был сборный концерт на стадионе. Но многие артисты выступали вживую, а Чепрага решила петь под запись. Во время проигрыша она пошла раздавать автографы и уронила микрофон.

"Шла фонограмма. И вот этот стадион огромный, там битком был полный, как он взорвался! Это было что-то! Какой-то гром прогремел, или там бомба какая-то взорвалась. То есть такой гнев сразу", - рассказывает сама Зарубина.

Певица с позором убежала, не закончив выступление. А разъярённую толпу пришлось успокаивать организаторам. Но однажды Зарубина и сама попалась. В конце 80-х она поехала в гастрольный тур с температурой 40 градусов. Отработала три концерта под проливным дождём. Остальные выступления организаторы отменять отказались.

"Врач приехала на скорой помощи, говорит: "Нет, я запрещаю петь. Пойте под фонограмму". Я говорю: "Куда деваться? Буду петь под фонограмму", - оправдывается Зарубина.

И всё шло хорошо, пока в один момент не отрубилась фонограмма. И зрители услышали сиплый и слабый голос певицы. Уже на следующий день сюжет о фанерщице Зарубиной вышел в популярной программе "Прожектор перестройки".

"Конечно же, меня запретили снимать в музыкальных передачах", - вспоминает певица.

Зарубина говорит, что её лишили возможности зарабатывать, и всё было сделано преднамеренно. Это был заказ с целью убрать соперницу. И Зарубина уверена, что это дело рук Аллы Пугачёвой. Ещё в начале 80-х Пугачёва якобы отняла у неё суперхит, который мог превратить певицу в суперзвезду. Ольга Зарубина уверяет, что именно ей первой композитор Игорь Николаев предложил спеть песню "Айсберг". Но слух о новом хите в исполнении молодой артистки дошёл до Пугачёвой. И Алла поставила Николаеву ультиматум.

"Конкуренцию никто никогда не отменял. И я думаю, что если у неё была возможность повлиять на какие-то вещи в свою пользу, конечно, она это делала", - рассуждает музыкальный критик Андрей Ковалев.

Вскоре в репертуаре Зарубиной появился новый шлягер. Ольга спела его на "Голубом огоньке" вместе с Михаилом Боярским. А потом с ужасом узнала: песню вырезали из эфира и поставили хит Пугачёвой "Лето".

"А дальше начинается: "Ну конечно, она меня закрыла". Что значит "закрыла"? Ну, сделай лучше. Сделай не лучше Пугачёвой, сделай так, чтобы людям понравилось", - говорит музыкант Александр Левшин.

В это время Зарубина была замужем за Александром Малининым. Но этот брак трещал по швам, что только усиливало её депрессию. В 1985 году после рождения дочери Зарубина и Малинин развелись. Она снова вышла замуж, но после скандала с фонограммой на концерте эмигрировала в Америку, где успеха не добилась.

"Я просто там один раз попробовала спеть в ресторане на Брайтоне и решила, что это вообще не моё", - говорит Зарубина.

Спустя 16 лет постаревшая и забытая Ольга Зарубина вернулась на родину.

Натали и Григорий Лепс

Эти звёзды зарабатывают огромные деньги на своих концертах. Но при этом выступают, не напрягаясь, и даже не стесняются обманывать поклонников. В 2013 году певица Натали пела на Дне города Котельники и вдруг кубарем покатилась со сцены. При таком страшном падении голос певицы даже не дрогнул. Григория Лепса сложно обвинить в том, что он не умеет петь. Но певец часто выступает, изрядно подогрев себя алкоголем. На одном концерте Лепс потерял равновесие и стал падать. Его подхватили помощники, но вокал продолжал звучать.

"Такие казусы случаются на концертах. И люди, конечно, возмущаются. Но я не видел ни разу и не слышал о том, чтобы люди сдавали билеты, подавали в суд как-то на организаторов или на самого артиста", - разводит руками журналист Владимир Полупанов.

И если в СССР с фанерщиками поступали строго, клеймили позором, лишали премий, то в 90-е петь под фонограмму стало модно. В стране появились десятки новых артистов, которые собирали стадионы, просто открывая рот под запись.

"Тогда клоны были, тогда группа "Ласковый май" могла быть в пяти городах одновременно. И это вообще надувательство чистое зрителя", - возмущается актриса Макеева.

Лада Дэнс

Продюсеры не хотели возить на гастроли дорогостоящее оборудование. А фонограмму можно было запустить на любом, самом раздолбанном магнитофоне. У популярной в 90-е певицы Лады Дэнс случился казус. Поклонники освистали её на собственном концерте. А саму певицу назвали безголосой.

Несколько лет талантливая красавица из Калининграда Лада Дэнс пыталась попасть на эстраду, но все попытки заканчивались провалом, пока она не встретила опытного продюсера Леонида Величковского. Первая же песня, которую продюсировал он, "Девочка-ночь", стала хитом. Величковский поработал и над внешним обликом певицы, сделав из просто красотки настоящую секс-бомбу.

Продюсер отчаянно ревновал жену к поклонникам. Супруги часто ссорились. Однажды они разругались по пути на гастроли. Лада в гневе выскочила из машины и забыла запись с фонограммой. За час до концерта администраторы поехали на местный рынок и в музыкальном ларьке купили обычную кассету с песнями Лады Дэнс.

"И вот первая песня идёт, всё нормально. Они поют. В проигрыше музыка уходит, и там типа рекламный слоган: "Студия "Союз" представляет новые альбомы!" Это было что-то... Ну, вы понимаете... То есть там народ, блин, очумел", - вспоминает продюсер Леонид Величковский.

Владимир Жечков

В конце 90-х песня "Как упоительны в России вечера" стала всероссийским хитом. Группа "Белый орёл" выпускала один клип за другим. Дорогие декорации, узнаваемые актёры, высокооплачиваемые режиссёры. Это были настоящие мини-фильмы, озвученные солистом с проникновенным голосом.

И никто не знал, как выглядит сам исполнитель. Только через несколько лет выяснилось, что знаменитые хиты поёт рекламный король Владимир Жечков.

"Жечков утверждает, что он вложил в раскрутку миллион долларов. Я могу поверить в это, потому что на моих глазах он проигрывал примерно такие суммы в казино", - говорит поэт Виктор Пеленягрэ.

В 90-е Жечков сделал головокружительную карьеру - от разнорабочего телецентра Останкино до медиамагната. Сколотив на продаже водки и на рекламе огромное состояние, Жечков писал песни и просто пел для души. Он и сам не ожидал, что его творчество станет таким популярным.

"Все хотят её на гастроли, все хотят, чтобы она приехала, все хотят на концерты, а группы не существует. Её просто не было. Понятно, что Жечков не поедет же выступать. Не будет он ездить, концерты какие-то давать", - говорит композитор Андрей Алексин.

Тогда Жечков нашёл симпатичных парней, которые выходили на сцену и открывали рты под запись его голоса. Поклонники обмана не замечали.

В 2002 году произошла трагедия, которая перевернула его жизнь. 17-летняя дочь Жечкова погибла в автоаварии. После этой страшной трагедии Жечков утратил не только голос, но и желание жить. После похорон дочери Жечков развёлся с женой, оставил бизнес и навсегда покинул Россию. Осев где-то под Парижем, он безбожно пил и просаживал миллионы в казино.

После тяжёлого инсульта Жечков живёт замкнуто. Не даёт интервью, не ведёт соцсетей. Финансами ему помогают друзья-миллиардеры. А группа "Белый орёл" продолжает существовать без своего основателя. И поют артисты уже вживую.

Группа "Мираж"

Но самый большой скандал разгорелся с группой "Мираж". Красивые полураздетые девчонки скакали на сцене под запись чужого вокала. А поначалу восторженные зрители даже не замечали, что в группе "Мираж" солистки меняются, а голос звучит один и тот же. За кулисами шоу в микрофон за всех отдувалась оперная певица Маргарита Суханкина.

"На тот момент, когда я училась в консерватории, я понимала: меня просто отчислят. Я этого безумно боялась. Я говорила: "Ребята, сделайте так, чтобы нигде не звучали ни имя, ни фамилия моя!" – вспоминает сама Суханкина.

Суханкина мечтала о карьере в Большом театре и не хотела светиться на эстраде. Вместо неё светились Светлана Разина, Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова. Дольше всех продержалась Татьяна Овсиенко. Она работала в группе костюмером. Но после того, как прямо посреди гастрольного тура из "Миража" со скандалом ушла Ветлицкая, Овсиенко буквально вытолкнули на сцену.

"Это было в Саранске. К нам пришли там серьёзные люди из Самары, с пальцами веером, и сказали: "Слушайте, ребята, если вы уедете, у вас будут проблемы, и у ваших семей, и так далее. Мы вас отсюда просто так не выпустим". Ну, что делать", - говорит музыкант группы Алексей Горбашов.

Овсиенко освоилась быстро. Похудела на 18 килограммов, сделала причёску, поработала над движениями. И скоро стала настоящей звездой.

"Песни были на топах, на первых местах хит-парадов. А дальше была "Песня года", приглашение на "Песню года", где уже Таня Овсиенко представляла эти песни", - говорит продюсер "Миража" Валерий Соколов.

Тогда же Овсиенко познакомилась с продюсером Владимиром Дубовицким. Он был женат на Ирине Аллегровой, но порядком устал от этого брака и в тот же вечер пригласил Татьяну в ресторан.

"И он, конечно, сделал из Тани звезду. Вот так, давайте называть вещи своими именами. Он работал с Дерипаской, насколько мне известно, и сколотил достаточно большое состояние. Был практически олигархом", - говорит музыкант Роман Жуков.

Дубовицкий появился в жизни Тани очень вовремя. В 1990 году случился громкий скандал. Татьяну Овсиенко уличили в использовании фонограммы, когда она внезапно заглохла прямо во время концерта.

Пресса раздувала конфликт, и продюсеры "Миража" решили сделать виноватой Овсиенко. Вскоре её уволили из группы. Казалось, это конец. Но Тане позвонил композитор Виктор Чайка. Он сделал ей и Дубовицкому предложение.

"У меня было главное условие - что она поёт своим голосом. Я говорю: "Я её научу петь. Я напишу песни ей такие, что она сумеет их исполнять", - рассказывает Чайка.

В 1991 году Овсиенко снова была на пике популярности. После развода с Дубовицким она исчезла со сцены и вернулась только спустя несколько лет. Но опять стала объектом критики. В 2024 году на концерте в Краснодаре у Овсиенко не включилась фонограмма. Она стала петь вживую, и это был ужас. Поклонники были шокированы. Ни слуха, ни голоса. Вызывало вопросы и состояние певицы. Многим показалось, что Татьяна выступает нетрезвой. Но, несмотря на все скандалы, певица всё равно имеет большой успех.

"Ласковый май"

А эту группу можно назвать главной мистификацией 90-х. Малолетки из детского дома за считанные дни завоевали сердца многомиллионной аудитории и принесли своему продюсеру огромные деньги. В 1989 году в отношении продюсера Андрея Разина было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в продаже левых билетов на концерты "Ласкового мая" на сумму свыше 8 млн рублей. Но дело было закрыто.

Впервые встретив 15-летнего Юру Шатунова, Разин понял - в его руках золотая жила. Мальчик с обаятельной улыбкой и неплохим голосом мог растопить самое чёрствое сердце.

"Шатунов ещё не был как-то визуализирован, что ли, не было ещё клипов, а уже альбом разошёлся огромными тиражами по стране", - вспоминает Владимир Полупанов.

И тогда Андрея Разина озарило! Как выглядит солист "Ласкового мая", люди не знают. А значит, можно взять любого смазливого паренька, лучше из детского дома, и научить петь под фонограмму Шатунова. Вскоре по стране колесило не менее десятка "Ласковых маев", причём сам Андрей Разин тоже частенько выдавал себя за Шатунова.

"Самые известные, кто ездил, Разин ездил отдельно, Шатунов отдельно, Костя Пахомов отдельно. Я вот отдельно поездил. Был ещё там Антон Токарев, сын Вилли Токарева", - рассказывает Владимир Шурочкин.

"На концерты "Ласкового мая" не аккредитовывалось телевидение никогда. Аккредитовывались только пишущие. Фотографам нельзя было крупные планы снимать. Если в газете выходило, там всё равно не разберёшь никакого лица", - рассказывает критик Вадим Пономарев.

На фанерных, в буквальном смысле слова, артистах Разин заработал 30 млн рублей, когда средняя зарплата по стране была 120 рублей в месяц.

Но в 1991 году Юра Шатунов не выдержал и ушёл из группы. Он был недоволен распределением гонорара, условиями и тем, что ему приходилось нагло обманывать публику. После его ухода и серии скандалов группа перестала существовать.

Крис Кельми

В конце 80-х на эстраде зажглась звезда исполнителя с необычным именем Крис Кельми. Его хит "Ночное рандеву" звучал очень необычно для советской эстрады. Романтичный текст и яркий голос артиста покорили публику.

Но спустя несколько лет все узнали, что Крис Кельми просто водил поклонников за нос. На концертах он исполнял "Ночное рандеву" под фонограмму своего бывшего друга, солиста группы "Рок-Ателье" Вадима Усланова.

Когда правда вскрылась, Кельми переписал песню уже своим голосом. И получилось значительно хуже.

Митя Фомин

Многие артисты, которых принято считать фанерщиками, на самом деле стали жертвами продюсеров, заставлявших их петь под чужую фонограмму. Митя Фомин обрёл свой голос только в 2008 году, когда покинул группу Hi-Fi.

"Он, в принципе, известный артист, его все знают. И свои сольные песни у него тоже, в принципе, известные, которые он потом записал. Но любой человек может услышать, что это совершенно другой голос, не тот, который был в "Хай-Фае"", - говорит Андрей Алексин.

В 90-х Митя вынужден был открывать рот под фонограмму продюсера и создателя группы Павла Есенина. В 90-е группа "Хай-Фай" была бешено популярна и отличалась стилем и качеством от большинства групп-однодневок. Её создатель Павел Есенин обладал привлекательной внешностью и харизмой. Но мотаться по гастролям и жить в дешёвых отелях он не хотел.

Артисты колесили по стране практически 360 дней в году и не бывали дома месяцами. Жить в таком графике непросто. Но Митя страдал от того, что он столько лет играет роль подставного персонажа. Фомин несколько раз просил продюсеров разрешить ему петь своим голосом и получал отрицательный ответ. В итоге он не выдержал и ушёл из группы.

А вот певице Наталье Ветлицкой не нужно было ничего объяснять. Ей публика готова была простить любую выходку, особенно мужчины. Однажды на концерте в Тбилиси Ветлицкая вышла на сцену и честно призналась: её администратор забыл фонограмму, и теперь она не знает, как отыграть концерт.

"И ей из зала отвечают: "Да ты не пой, ты ходи туда-сюда". Вот. То есть это что показывает? Что главное, чтобы как бы человек был хороший", - смеется продюсер Леонид Величковский.

Ольга Бузова

И это ещё раз доказала телеведущая, которая совершила переворот в мире шоу-бизнеса. Стать певицей Ольга Бузова мечтала с самого детства. Но вокальные данные не позволяли. Олю не брали даже в школьный хор. Когда Бузова стала телеведущей популярной программы, появились деньги и возможности, чтобы осуществить мечту. Но она была замужем за футболистом, а он запретил ей даже думать о сцене.

Но после громкого развода Ольга решила, что настало её время стать звездой. И сначала над этой затеей только посмеивались акулы шоу-бизнеса, ведь пела она ужасно. Но все критики умолкли после того, как Ольга Бузова стала собирать полные залы по всей стране.

Первая песня, которую напела безголосая певица Бузова, стала настоящим хитом. Простенькие мелодии подхватили миллионы поклонников.

"Она - яркая личность. Личность. Понимаете? Потому что артист - это не певец. Певец - это можно сходить на шоу "Голос". Там много певцов. Но кто-нибудь из них стал большим артистом? Никто", - резонно замечает Величковский.

Известный продюсер Леонид Величковский первым стал продюсировать Ольгу Бузову. Сейчас времена изменились, - уверяет Величковский, - если в СССР люди шли на концерт, чтобы послушать голос, в 90-е, чтобы увидеть шоу и развлечься, то сейчас - посмотреть на персонаж.

Над голосом Ольги Бузовой трудится целый штат сотрудников. Обрабатывают, улучшают. Певица даже не скрывает, что поёт под фонограмму, ведь сегодня она - настоящая королева сцены. Бузова говорит, что таким образом она хочет показать всем, что звездой может стать каждый, если очень захочет. Но критики сомневаются, что через десять лет кто-то вспомнит о творчестве королевы фанеры.

По материалам документального фильма "Короли фанеры" на канале "ТВ Центр".