Движение поездов приостановили в Смоленской области после аварии

Крупная авария в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа Смоленской области, где столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль, привела к приостановке движения поездов.

Как рассказало в пятницу, 26 сентября, Министерство по чрезвычайным ситуациям России в своем Telegram-канале, пожарные тушат шесть вагонов с горючими материалами. В ликвидации последствий аварии задействованы более 40 специалистов и десять единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда.

Белорусская железная дорога сообщает, что ряд поездов между Смоленском и Заольшей отменяются из-за происшествия в Смоленской области. Пассажиров просят уточнять информацию о графике движения по справочному телефонному номеру 105 контакт-центра Белорусской железной дороги, сообщает БелТА.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре рассказали, что начали проверку по факту столкновения грузовика и поезда.