Президент ЮАР предложил принять переговоры России и Украины

Президент ЮАР Сирил Рамафоза предложил свою страну в качестве места проведения переговоров между Россией и Украиной по мирному урегулированию конфликта.

Как заявил политик, и Москве, и Киеву "ЮАР хорошо известна как место, которое могло бы быть использовано" для продолжения российско-украинского диалога, сообщает РИА Новости.

В августе, когда российский лидер Владимир Путин общался с Рамафозой по телефону, президент ЮАР выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса.

Что касается места потенциальной встречи президента России с главой киевского режима, Владимир Путин назвал Москву лучшим местом. По его мнению, требования киевского режима выбрать другое место избыточны. Путин также подчеркнул, что Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве.

Тем временем казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если Москва и Киев договорятся сесть за стол переговоров в его стране.