Агата Муцениеце с большим животом и в провокационном наряде сверкнула на сцене эротического шоу

Агата Муцениеце вышла на сцену эротического шоу кабаре Crave в Москве в честь его юбилейного, 1000, шоу. Для выхода в свет популярная актриса, которая до недавнего времени была звездой этого представления, выбрала черное платье длиной в пол. Изюминкой образа стали внушительный разрез на юбке сбоку и декольте. Наряд подчеркнул сильно изменившуюся фигуру Агаты, обтянув ее большой живот.

Отметим, что совсем скоро Муцениеце родит третьего ребенка. Пока же актриса наслаждается своим положением. На сцене театра Агата пританцовывала и с удовольствием погасила свечи на праздничном пироге вместе с остальными участниками коллектива. Видео с мероприятия популярная актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились 25 августа. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре.

Аккордеонист-виртуоз сделал предложение актрисе еще в мае. Вскоре после этого Агата перестала скрывать третью беременность, слухи о которой до этого ходили на протяжении нескольких недель. В конце зимы Муцениеце сообщила об уходе из кабаре-шоу Crave.