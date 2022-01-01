Три года псевдорасследований, сокрытия улик и противоречивых заявлений. Сегодня - очередная годовщина диверсии на "Северных потоках".

26 сентября 2022 года в Балтийском море на глубине более 70 метров взрывами были разрушены три из четырёх веток российских газопроводов. Это произошло в экономических зонах Дании и Швеции, которые так и не довели до конца собственные расследования.

В Германии, куда шёл российский газ, обвинили в подрыве и задержали украинского дайвера. И полностью проигнорировали единодушное мнение экспертов о том, что на диверсию подобного масштаба способны лишь спецслужбы серьёзных мировых держав.

Москва неоднократно предлагала Европе помощь в расследовании, однако сотрудничать с нашей страной там демонстративно отказались. Заказчики теракта до сих пор не названы.