Собянин объявил о начале работы новых подразделений пожарных и спасателей

В Москве приступили к дежурству сразу два новых подразделения пожарных и спасателей. Как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, одно из них - разместят в новом здании на северо-востоке мегаполиса. Второй - в корпусе в районе Вороново, где завершили капитальный ремонт.

Теперь там есть вся необходимая техника, в том числе квадроциклы и снегоходы для работы в лесопарках. Для обучения сотрудников сделали специальную башню со скалодромом и огневую полосу препятствий.

Открытие новых подразделений - часть масштабной программы по развитию системы безопасности Москвы. Это помогает сократить время реакции на происшествия. Сейчас спасатели приезжают на вызов в любую точку менее чем за семь минут.