В Ингушетии случайно нашли аланское погребение III века

В селе Экажево который день обсуждают сенсационную новость. И удивляются: тысячи археологов по всему миру десятилетиями пытаются найти что-то ценное, а их сосед решил просто выкопать новый погреб, а там - сокровища в катакомбах возрастом почти в две тысячи лет.

"Нашел это дядя. Вернее, его сыновья, тут работали. Говорит: нашли кости, может, придешь? А мне интересны всегда были вот такие моменты. Приехал, посмотрел. Кости были реально. Потом миску нашли, чашку нашли. Потом я подумал, зря мы это делаем. Лучше вызвать специалиста. Как-никак, история и всё такое", - говорит Мовсар Итазов.

Специалист в лице видного археолога Умалата Гадиева не заставил себя долго ждать.

"После того, как мы получили сигнал о том, что здесь при формировании погреба, нашли такое замысловатое сооружение, по описанию, которое нам дали местные жители, стало понятно, что речь идет о катакомбе. То есть подземном сооружении, в котором совершались погребения. И здесь, недалеко, расположен, можно сказать, город Аланский. И по периметру этого города разбросан некрополь",- говорит Умалат Гадиев, заместитель директора археологического центра им. Е. Крупнова.

Классические археологические раскопки катакомб раннеаланского периода в этом регионе проводили еще в 90-х. Экспедиция института археологии РАН нашла тогда сразу четыре погребения. Позже удалось обнаружить уникальное захоронение воина с золотыми и серебряными украшениями. Что касается катакомб в селе Экажево, то, судя по всему, люди здесь жили среднего достатка. Важно, говорят счастливые хозяева несостоявшегося погреба, не только как жили, из чего ели и пили, а еще и когда.

"Когда дату узнал - третий-четвертый век - тогда удивление было. Потом нашли уже более интересный материал. Я не знаю, как это правильно назвать. На брошки это было похоже вроде бы", - говорит хозяин дома.

На самом деле, это фибулы - металлические застежки для одежды. Изящные и великолепно сохранившиеся, они тут же вызвали восторг и удивление у профессионалов.

"Вот такие вот аланские фибулы, с дужкой, с иглой, с хвостиком, с приемником. Характерные в основном для третьего века. Хотя, по некоторым данным, они заходят и на начало четвертого. Они дают хороший такой хронологический пласт. Дают нам возможность более четко датировать вот это обнаруженное аланское погребение", - говорит археолог Гадиев.

Все находки отправят в лабораторию для детального анализа. Их ждут еще и специалисты по палеоДНК. Комплекс уже назвали интересным во всех отношениях. А нашедшие его односельчане вряд ли остановятся. Во-первых, новый погреб нужен каждому. Во-вторых, почему бы не вписать своё имя в историю археологии?