Трамп разругался с женой под прицелом камер: Мелания, поджав губы, пыталась закрыться руками

Американская пресса обсуждает, предположительно, ссору президента США Дональда Трампа с женой Меланией. Журналистам удалось снять напряженный разговор на видео.

О чем именно пара спорили президент США и первая леди на борту вертолёта Marine One - не ясно, однако видно что разговор вышел непростым. Трамп грозит Меланье пальцем, та в ответ качает головой.

Кадры вновь спровоцировали слухи, что в звездном семействе не все так гладко. Иронично, что недавно Трамп давал совет Макрону, после аналогичной ситуации, всегда проверять: закрыта ли дверь.

Видео ссоры смотрите на сайте ТВЦ.