Число жертв суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 12

Уже 12 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем в Сланцах Ленинградской области.

Как сообщает Telegram-канал "112", 60-летняя Ольга Степанова поставляла сырье 78-летнему Николаю Бойцову. Мужчина разливал поддельное спиртное по бутылкам и продавал. Выручку подельники делили между собой.

При обыске в квартире Бойцовых оперативники обнаружили пустые стеклянные бутылки, подготовленные для суррогата, а также канистры с запахом спирта.

В числе пострадавших оказалась и 75-летняя жена Бойцова. Расследование уголовное дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам продолжается.

22 сентября суд в Самаре вынес приговор по делу о массовом отравлении суррогатным спиртным напитком "Мистер Сидр", из-за которого скончались 50 человек. Производитель подделки и ее поставщик получили девять и восемь лет колонии соответственно. Наряду с этим удовлетворены гражданские иски потерпевших и родственников погибших о взыскании компенсаций.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что единственный реальный метод предотвращения смертей от употребления метанола — это денатурация, которая предполагает изменение химического состава вещества. Однако этому мешает "мощное лобби", которое "находит тысячи несуществующих причин".