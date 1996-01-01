Считал себя звездой, а оказался никому не нужным: вот что сгубило карьеру Влада Сташевского

90-е годы открыли нам шоу-бизнес и подарили много новых имён на эстраде. Вот только мы помним далеко не всех, потому что у многих из этих звёзд не было ни таланта, ни голоса, и их недолгое существование спасала фанера. Очень преуспел в раскрутке фанерных звёзд продюсер Юрий Айзеншпис. Он мог сделать суперзвездой даже самого бездарного артиста.

"Разлетелась в Сети его шутка по поводу того, что продюсер, если он гениальный, может раскрутить даже табуретку. Не знаю, какое это отношение имело к Владу Сташевскому, но, тем не менее, он это сделал", - шутит поэт Сергей Мудров.

Влад Сташевский работал фотомоделью, и Айзеншпису было достаточно того, что смазливый парень умеет позировать и держаться на сцене. Остальное делали за него звукорежиссёры.

"Давайте представим себе, что Ален Делон вышел петь песню. Ведь до лампочки, что он будет петь. Правильно? Не так важно, что он поёт, главное, как он стоит на сцене, и что он вообще поёт. От Влада требовалось, в принципе, то же самое", - объясняет Мудров.

В его раскрутку продюсер вложил 800 тысяч долларов. Клип "Любовь здесь больше не живёт" показали на телевидении больше тысячи раз!

"Заказывал самых крутых композиторов, которые были на тот момент самыми дорогими. Самые лучшие аранжировщики, лучшие студии. Всё было предоставлено Владу, скажем так, на блюдечке с золотой каёмочкой", - рассказывает солист групп "Динамит" Илья Зудин.

За пять лет сотрудничества с Айзеншписом Влад Сташевский выпустил 4 альбома, 17 клипов, получил в 1996-м премию "Овация" как лучший певец года, при этом ни разу не спев вживую. Но на самом пике популярности Сташевский решил порвать со своим "папой Карло". Он женился на дочке миллионера и ушёл в сольное плавание.

"Его спросили: "Влад, ну как же вы теперь без Юрия Айзеншписа?" Он на полном серьёзе ответил прессе, пресса потом не могла успокоиться, месяц, наверное, хохотала: "Ну, Бог дал голос - не пропаду", - смеется музыкальный критик Артур Гаспарян.

Сташевский очень верил в собственный успех. Но без пробивного продюсера оказался никому не нужным. Его брак с дочкой миллионера быстро распался. Она ведь выходила замуж за звезду, а с простым парнем жить отказалась. Вскоре и поклонники поняли, что их несколько лет водили за нос. И карьера Влада Сташевского была закончена.

Сейчас некогда популярному певцу 51 год. Он ведет тихую жизнь и практически не мелькает в светской хронике.