Попавшая в рехаб Анастасия Волочкова не смолчала: "Я обречена на всю жизнь"

Анастасия Волочкова сообщила, что попала в рехаб. В Сети немедленно отреагировали на эту новость. Многие пользователи решили, что балерина наконец начала борьбу с алкогольной зависимостью, в которой ее обвиняют последние годы. Однако речь идет о совсем другом оздоровительном центре.

"Кто-то прочил мне рехабы в плане алкогольной зависимости, но, вы знаете, у меня ее нет, у меня есть иная зависимость. Это зависимость от физической нагрузки, и, к счастью или к сожалению, я обречена на всю жизнь", - заявила Волочкова.

Артистка полностью обследовалась и решила уделить особое внимание суставам и проработке старых травм. В ходе реабилитации балерина занимается с тренером, проходит занятия физиотерапией, работает со спортивным врачом, сообщает Woman.ru.

"Мои ноги с детства растягивались, выворачивались, не удивительно, что есть последствия. Это ежедневный, многолетний и многочасовой труд. Работа через боль мне известна, и много раз я выходила на сцену, когда было невозможно терпеть. Но сцена меня лечит", - сообщила Анастасия.