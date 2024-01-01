Бывший вице-президент США и экс-кандидат на пост американского лидера Камала Харрис поделилась воспоминаниями о том, как общалась с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским до начала острой фазы конфликта между Россией и Украиной.

Как написала Харрис в в своей книге "107 дней", выдержки из которой цитирует РБК, ей было поручено убедить Зеленского в скором начале конфликта с Москвой, однако украинский политик не желал ничего об этом слышать и "по-прежнему считал, что Путин просто блефует".

В конечном счете Зеленский, как пишет Харрис, наконец спросил, что ему надлежит сделать, и услышал совет "подготовить своих людей".

Этим контакты не ограничились — к осени 2024 году, когда политики встречались последний раз, между ними, по словам Харрис, установилась "доверительная дружба".

Ранее российский лидер Владимир Путин, говоря о решении начать специальную военную операцию на Украине, заявил, что сделать это нужно было еще раньше. Президент подчеркнул, что "мы увидели, что нас обманули по поводу Минских соглашений" и "вынудили нас к этим действиям".

Также Владимир Путин отмечал, что коллективный Запад "все переставляет с ног на голову" и пытается всех убедить в агрессивности России, хотя "это ровно все наоборот". Именно Россию "кинули просто", обещая нерасширение НАТО на Восток, а в реальности "просто посылали нас подальше с нашим мнением".