Что стало с сыном Меладзе, у которого тяжелая форма аутизма

В 1994 году Константин Меладзе женился на своей избраннице Яне Сумм. Супруга родила ему троих детей: дочек и сына.

Поначалу маленький Валера ничем не отличался от сверстников. Более того, начал рано говорить и рос любознательным. Однако постепенно близкие стали замечать негативные изменения: мальчик стал отгораживаться, перестал реагировать на родных, начал утрачивать навыки общения и речи. Вскоре Валерию диагностировали тяжелую форму аутизма.

Эта новость буквально сразила наповал. "Это — не приговор. Это — расстрел, после которого тебя оставили жить. Это тяжелейшее заболевание, которое пока никак не лечится. Оно корректируется", - говорила в одном интервью Яна Сумм.

Она обратилась за помощью к самым разным специалистам, в том числе и в Израиле. Жизнь семьи полностью изменилась. А в 2013 году стало известно о расставании Константина Меладзе с женой. Впрочем, семью он не бросил и до сих пор продолжает помогать детям.

Яна недолго оставалась одна. Сейчас она счастлива в браке. Супруг во всем ей помогает и поддерживает. Яна открыла центр реабилитационной помощи для детей с аутизмом. Меж тем Валера смог найти себе друга. У Ивана аналогичный диагноз, и их дружба завязывалась долго и непросто. Однако со временем они смогли найти контакт.

Сейчас сыну Константина Меладзе уже 20 лет. Несмотря на тяжелый диагноз, он смог многому научиться. Валера посещал специализированную школу, научился самостоятельно есть, гулять и даже ходить в кафе. Он общается со сверстниками, как может, и старается быть частью общества. Все это стало возможным благодаря годам труда, реабилитации и поддержке специалистов, передает Woman.ru.