Водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения грузовика с грузовым поездом в Смоленской области.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Смоленская транспортная прокуратура начала проверку.

ЧП произошло возле станции Рыжиково. Грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, то столкновения избежать не далось. В результате локомотив и 18 вагонов сошли с рельсов, начался пожар.

Машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу. Водитель грузовика погиб на месте. По данным telegram-канала "112", пострадали также двое спасателей, которые ликвидировали огонь.

В настоящий момент горят шесть вагонов с горючим, пожар локализован на площади 400 квадратных метров. На месте работают 62 сотрудника и 19 единиц техники МЧС России, а также четыре пожарных поезда и четыре восстановительных поезда.

Отменены утренние и вечерние поезда Смоленск - Заольша и Заольша - Смоленск. Введены ограничения и изменения в графике движения пригородных поездов, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Движение пассажирских поездов между Москвой и Минском осуществляется в штатном режиме, отметили в МЖД.