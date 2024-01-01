Путин усомнился в целесообразности участия в БДИПЧ ОБСЕ: Зачем они нам?

Российский лидер Владимир Путин задался вопросом о целесообразности дальнейшего участия России в деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Встречаясь в пятницу, 26 сентября, с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, президент поинтересовался: "Зачем они нам нужны? На самом деле, зачем мы платим взносы? Они не защищают наши права абсолютно".

Владимир Путин подчеркнул, что в пресловутом бюро "не защищают права журналистов, не защищают права по всем направлениям, в том числе и избирательные права". По его словам, "как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит".

В связи с этим он предложил обсудить смысл дальнейшего участия России в работе БДИПЧ ОБСЕ вместе с Министерством иностранных дел и парламентариями, сообщает РИА Новости.

В марте 2024 года Министерство иностранных дел запустило ревизию всех заключенных Россией международных соглашений. Заместитель главы ведомства Сергей Вершинин подчеркнул, что такая инвентаризация весьма актуальна, когда "мы видим попытки изолировать Россию и нанести ей максимальный ущерб".

В числе прочих документов Россия денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, поскольку нашу страну лишили возможности полноправно участвовать в работе данного механизма. При этом выход из соответствующей конвенции никак не повредит интересам российских граждан.