Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась новыми воспоминаниями о российском лидере Владимире Путина. Она рассказала про тотальное расхождение взглядов на некоторые геополитические события новейшей истории.

По словам германского политика, камнем преткновения в ее общении с Владимиром Путиным с самого начала оказались диаметрально противоположные позиции по завершению холодной войны и развалу СССР.

Меркель вспомнила, как в одном из первых разговоров Владимир Путин сказал, что "величайшей катастрофой XX века был распад Советского Союза". Она же отметила: "То, что Вы сейчас называете величайшей катастрофой, — это счастье всей моей жизни" (цитаты по ТАСС).

Ранее российский лидер принес публичные извинения Меркель после ее жалобы на собаку Путина — лабрадора Конни. Владимир Путин извинился перед экс-канцлером ФРГ, которая заявила, что испугалась питомца президента России. Как заверил Путин, он не намеревался причинить своей гостье "никакой душевной боли, наоборот — хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора".

При этом глава государства напомнил о другом признании Меркель — в том, что Россию обманывали, когда Европа поддержала Минские соглашения. В действительности европейцы стремились не к миру и всеобщей безопасности, а лишь "тянули время, чтобы усилить украинскую армию". Теперь же они цинично обвиняют Россию в агрессии и под этим предлогом наращивают свои оборонные расходы.