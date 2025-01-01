Российские бойцы в ходе специальной военной операции освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщает ведомство в сводке за период с 20 по 26 сентября 2025 года, опубликованной в официальном Telegram-канале, в течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области.

В российских силовых структурах пояснили ТАСС, что освобождение Юнаковки в Сумской области создает плацдарм для дальнейшего продвижения ВС России.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года в ходе специальной военной операции освобождены и перешли под полный контроль ВС России 205 населенных пунктов. Подразделения группировок войск Вооруженных сил России решительными действиями с начала года освободили более 4 714 квадратных километров.

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО, подчеркнул, что правда — на нашей стороне, поэтому победа будет за нами. Вся страна поддерживает отважных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.