Москвичам пообещали смену климата с умеренного на тропический

Климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50-70 лет. Такое мнение выразил в пятницу, 26 сентября, начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Специалист указал на неуклонный рост температуры воздуха в столичном регионе. В ближайшие 25 лет ожидается, что в Москве этот показатель увеличится еще на один-три градуса.

Скачки температуры в обратную сторону возможны, "но общий тренд показывает ее неуклонный рост". Терешонок объяснил это тем, что "насыщение атмосферы углеродами растет, как и парниковый эффект", сообщает ТАСС.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев предупредил, что из-за климатических изменений уже в ближайшее десятилетие лето в России станет жарче и дождливее, а объем снега зимой сократится.

Ученые подчеркивали, что из-за глобального изменения климата усугубляется проблема распространения экзотических болезней. Ливни, высокая влажность и душные жаркие ночи, прежде свойственные тропикам, все чаще наблюдаются и в других широтах. Потепление климата приводит и к появлению насекомых, которых прежде считали в Москве экзотикой.