Шикарным замком Пугачевой и Галкина* пользуются чужие люди

После того, как три года назад Максим Галкин* с Аллой Пугачевой и детьми покинули Россию, их шикарный замок в подмосковной деревне Грязь стоит бесхозный. Соседи говорят, что здание постепенно разрушается: на стенах разрастается мох, металлические конструкции ржавеют, местами есть плесень.

Однако журналисты выяснили, что замок не заброшен. Более того, роскошным особняком пользуются чужие люди. "Периодически сюда дочь ее, Орбакайте, приезжает. На праздники, корпоративы. Так что жизнь там все-таки есть. Кроме того, соседи говорят, что дом сдают в аренду иногда. Видимо, для событий каких-то. Потому что периодически люди какие-то приезжают", - сообщил житель деревни по имени Игорь aif.ru.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* погасил долги по электроэнергии в своем замке в подмосковной Грязи. Как сообщалось, юморист-иноагент задолжал свыше 500 тысяч рублей.

Меж тем депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил передать замок РПЦ и сделать из него храм.

*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ