Гороскоп на сегодня, 29 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Работа, бизнес, карьера – благодаря Марсу вы в полной боевой готовности! Уверенность в себе на высоте, так что можете легко подняться на новый уровень.

Тельцы

Дальние поездки и учеба – вот что сейчас требует вашего внимания. Найдите в себе нужный запас решимости, чтобы начать новое и шагнуть в неизвестность.

Близнецы

Не позволяйте никому влиять на ваши финансовые решения. Луна и Марс уверены, что пришло время для более независимого подхода к денежным делам.

Раки

Отношения сегодня требуют не смайликов, а четкой позиции и честности. Да, это серьезный день, когда у многих людей проблемы с чувством юмора.

Львы

Работа и здоровье - горячие темы для вас. С Луной в Козероге не забалуешь, она посадит вас на диету и заставит покинуть работу ровно в 18 часов, будьте готовы.

Девы

Сдержанно, по-деловому - все как вы любите! Если собираетесь на важную встречу или собеседование – одевайтесь в классику, а не в рваные джинсы.

Весы

Срочно ищите сантехника, строителя и прочих мастеров. Сегодня тот самый день, когда они не только не опаздывают, но и выполняют свою работу как обещано.

Скорпионы

Редкий день, когда дела идут гладко. Если вам нужен какой-то документ – обращайтесь за ним сегодня и он будет готов раньше, чем вы допьете чашку кофе.

Стрельцы

Заработать много денег сегодня будет трудно, зато небольшие суммы придут к вам легко. Не теряйтесь, но будьте аккуратны и действуйте абсолютно честно.

Козероги

Ваша Луна сегодня главная на звездной карте, так что уже один этот факт приблизит к вам удачу. Поторопитесь, волшебство работает всего один день!

Водолеи

В карьере и бизнесе лучше оставаться невидимкой. Не бросайтесь в бой с открытым забралом, оставайтесь в тени - чем меньше шума, тем больше шансов.

Рыбы

Тот самый день, когда молчание – не просто золото, а настоящий джекпот! Пока другие нахваливают себя, просто молча делайте свое дело. И будете на высоте.