Садальский показал Максакову в шортах в день ее 85-летия

Сегодня, 26 сентября, круглую дату отмечает одна из самых известных отечественных актрис - Людмила Максакова. Артистке исполнилось 85 лет. Одним из первых поздравил именинницу ее друг, знаменитый актер Станислав Садальский.

"Что такое Максакова? Это такая сладкая, горькая, волнующая, вечная, сволочная, светлая, высокая, изматывающая, веселая, глупая, трагичная и прекрасная штука. Так пусть нам повезет и мы зрители будем познавать и узнавать эту актрису вечно! С днем рождения, Людмила!" - написал Садальский в своем официальном телеграм-канале.

Актер опубликовал две фотографии юбилярши. На одном снимке он запечатлен с Людмилой Максаковой за столиком в ресторане, а на втором кадке актрису поймали во время дружеской посиделки явно где-то за городом. Людмила Максакова предстала перед камерой в шортах.

"Люда относится к женщинам, которые интересны в любом возрасте — и по-актерски, и по-человечески. C незнакомцами держится настороженно, оберегая свое право на частную жизнь. Но с друзьями ослепительно хороша и раскованна… Ну, что тебе сказать... В День РОЖДЕНИЯ друзья были на спектакле, с трудом достали билеты, ты как всегда хороша и по-Вахтанговски смело, пусть твой царственный талант продолжает покорять театральные подмостки мира…" - обратился к юбилярше Садальский.