Жертвами массового отравления алкоголем под Петербургом стали 19 человек: что известно

Девятнадцать человек погибли после употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области. У восьми из них подтверждено отравление метанолом. Полиция уже задержала двоих подозреваемых. Предварительно установлено, житель деревни Гостицы разводил спирт водой и продавал односельчанам.

Для маленькой деревни Гостицы — это шок. Людей находили дома в бессознательном состоянии. По рассказам жены одного из погибших, супруг полз к ней, говорил, что не слушаются ноги. Мужчину успели довезти до больницы, но не спасли. Сейчас медики районной клиники борются за жизнь еще одного пострадавшего. Врачи констатируют отравление метанолом. Жители говорят: чаще всего покупали алкоголь у одного человека. По предварительным данным, суррогат разливал 79-летний мужчина. Занимался он этим уже лет 20 и даже привлекался к административной ответственности. Есть информация, что в реанимации как раз его жена.

На чердаке канистры и много пустой тары. Одинаковые бутылки находили и в домах погибших. Подозреваемый задержан и дает показания. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. По результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Маргарита Швецова, старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ.

Среди подозреваемых - и работница местного детского сада. По данным следствия, она поставляла мужчине сырье. А уже он мешал алкоголь по своему усмотрению. Жители деревни сейчас обзванивают родных и навещают соседей, спрашивают, как у них самочувствие.