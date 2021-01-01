"Единая Россия" провела Всероссийский форум поддержки гражданских инициатив

В Москве проходит Всероссийский форум гражданских инициатив, организованный сторонниками партии "Единая Россия". В нём очно и онлайн участвуют более 2 тысяч человек.

В программе - пленарные заседания и тематические секции. Лидеры некоммерческих организаций обсудят будущее третьего сектора с представителями власти. И сформируют решения для развития НКО и гражданского общества. Рекомендации в том числе могут стать частью новой народной программы партии.

"Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы. С ней партия пойдет на выборы в Государственную думу в 2026 году. Так же, как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив по улучшению поддержки третьего сектора. Собрать и передать единую Россию - задача сторонников, которые играют особую роль в выстраивании взаимодействия партии и третьего сектора", - говорит Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии, первый зампред Совфеда.