Участок Калужско-Рижской линии закроют 27-28 сентября

В ближайшие выходные не будет движения поездов на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Связано это со строительством пересадки на станции "Академическая" Троицкой линии на оранжевую ветку. На время закрытия пассажиры могут пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе БКЛ и МЦК, а также наземным транспортом. Кроме того, вдоль закрытого участка будут курсировать бесплатные автобусы КМ.

В обычном режиме Калужско-Рижская линии заработает в понедельник утром.

Также в субботу пройдёт Московский мотофестиваль в связи с завершением сезона. Мероприятие начнётся утром на смотровой площадке Воробьёвых гор. В полдень колонна проедет по Садовому кольцу. Поэтому движение для другого транспорта там будет закрыто. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.