Полиция поймала мужчину, который ударил в лицо женщину в Подольске

В Подольске задержан мужчина, который в местном магазине избил женщину на глазах у её ребенка. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Видно, как женщина с маленьким сыном идут к выходу. Их обгоняет мужчина и неожиданно наносит удар в лицо. Пострадавшая попыталась защищаться, но силы были неравны. По некоторым данным, агрессивного покупателя на кассе раздражал плачь ребенка, поэтому он и пустил в ход кулаки. При задержании мужчина не стал отрицать произошедшего.

"Им оказался житель Тульской области 1978 года рождения. Он доставлен в территориальный отдел полиции. В отношении правонарушителя дознавателем отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство", - сообщила представитель подмосковной полиции Татьяна Петрова.

