Дома цвета осени: как преображаются фасады старых панелек в Москве

— Мы получили новый дом, а душа дома так и осталась наша, старая. Которая была сформирована не за один год и не за одно поколение.

Душа дома — это, конечно, люди и их воспоминания. А вот само здание буквально помолодело. По столичной программе капремонта старые панельные фасады, которые десятилетиями впитывали городскую пыль и влагу, получили второе рождение. Строители уверяют: новой отделки хватит на долгие годы.

Специалисты не просто покрасили стены, а по современной технологии восстановили их. Поменяли витражные окна в подъездах, привели в порядок подвалы, заменили и утеплили трубы.

"Самое основное – это швы, на которые жалуются собственники, потому что за время постройки дома они начали замерзать, поэтому нам пришлось восстановить геометрию всех панелей, после чего утепляем швы и герметизируем в полном объеме", - говорит Тимур Азизов, начальник отдела управления строительного контроля по Восточному и Северо-восточному административному округу.

А на улице генерала Тюленева дом словно одели в современную, прочную и очень тёплую "шубу" из фиброцементных панелей. Под ними — слой утеплителя. В квартирах станет теплее, а значит, и счета за отопление будут скромнее.

""Эта панель спрессована на основе цемента, фиброволокна и других минеральных добавок, является полностью негорючей, экологически полностью безопасной", - говорит Александр Мотошков, руководитель проекта.

Вместо привычных серых и бежевых тонов — целая палитра осенних оттенков – "красная хна", "золотой апельсин".

Яркое преображение и на Академической. Дому, который построили больше 50 лет назад, подарили вторую жизнь. Ремонт был комплексным: обновили буквально всё. Появились аккуратные корзины для кондиционеров, привели в порядок балконы и подъезды. Сначала стены тщательно расчистили, а швы загерметизировали. Потом на фасад закрепили плиты из минеральной ваты, а сверху — прочные фиброцементные панели.

"Особенности данной конструкции в том, что она получается как эффект термоса – если зимой внутри помещения тепло, данная конструкция не выпускает тепло наружу, также летом в обратную сторону, если тепло на улице, то у нас будет чуть холоднее дома", - говорит Ваган Хачатрян, ведущий инженер строительного контроля Фонда капитального ремонта.

Московские дома надели яркие, новые наряды. Это преображение — часть большой городской программы. Она делает Москву не только комфортнее и технологичнее, но и красивее. И обычные спальные районы теперь приобретают свой, неповторимый характер.