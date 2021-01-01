"Большая глина" нашлась: где теперь находится скандально известная скульптура

Где искать "Большую глину"? Теперь - на Ленинском проспекте! Скандальный памятник, простоявший напротив ГЭС-2 почти четыре года, переехал.

Куски глины, сложенные друг на друга, высотой почти 13 метров: так символически известный швейцарский художник Урс Фишер решил обратиться к истокам творчества. Идея создания композиции родилась, когда мастер разминал послушный материал в руке. Из небольшой глиняной фигурки вырос алюминиевый гигант.

Сначала арт-объект показали в Нью-Йорке, затем во Флоренции. В 2021 году он приехал в Москву, на Болотную набережную. И вызвал немало споров. Теперь монумент перенесли на задний двор одного из офисных центров столицы.