В Москве открылась выставка, посвященная Сергею Эйзенштейну

Самый масштабный, самый революционный и самый "бесконечный человек" в истории кино. В залах РОСИЗО открылась выставка, посвященная Сергею Эйзенштейну.

Мероприятие приурочено к юбилею фильма "Броненосец Потемкин", который принёс режиссёру мировую славу. Однако впервые акцент сделан не на творчестве, а на личности кинематографиста. Посетители смогут взглянуть на Эйзенштейна с разных ракурсов и понять, как он мыслил. Поэтому экспозицию дополнят полотна Пикассо и Гойи, которые воссоздадут необходимый контекст.

"Никогда не было выставки, посвященной самому Сергею Эйзенштейну. Показывали графику Сергея Михайловича, говорили о его работах, но выставки-биографии за все эти годы так и не случилось. Кураторы РОСИЗО подготовили большой проект, подробно рассказывающий о личности Сергея Михайловича Эйзенштейна", - говорит Иван Лыкошин, генеральный директор РОСИЗО.