Гулявшую в центре Москвы лису поймали и вывезли в лес

Лису, которая бегала по центру Москвы, наконец отловили, осмотрели и выпустили в лес. Для этого понадобились совместные усилия "СпасРезерва" и "Московского зоопарка".

Она рвалась на волю, с нетерпением кусала зубами верёвку, которой была обхвачена переноска. Едва приоткрылась дверка, тут же выскочила в чащу. Но пробежав несколько метров, замерла. Видимо, к такому пространству, полному новых звуков и запахов, нужно привыкнуть.

Ещё недавно лиса разгуливала по Зарядью и Кремлёвской набережной. Поймать рыжую путешественницу удалось только накануне. Она пряталась в стройматериалах у Храма Христа Спасителя. Оказалось, зверю нет и года. Лису посадили в переноску. И отвезли подальше от соблазнов большого города.