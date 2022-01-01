Нитку "Северного потока", которая осталась цела после диверсии на газопроводах этой системы осенью 2022 года, можно запустить хоть сейчас. Об этом рассказал в пятницу, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В очередную годовщину диверсии, которую европейские страны до сих пор пытаются расследовать, но не демонстрируют никаких результатов, официальный представитель Кремля подтвердил, что "оставшаяся нитка есть, она может быть запущена в сию секунду фактически". Возможно починить и взорванные трубы, хотя они "постепенно приходят в негодность".

Россия хотела бы принимать участие в следствии по делу о подрыве "Северных потоков", однако "наши предложения все были отвергнуты", напомнил Песков. Кремль рассчитывает, что следствие в Германии будет завершено.

Говоря о виновниках диверсии, пресс-секретарь российского лидера назвал очевидным то, что "без ведома администрации президента Байдена такие действия со стороны Украины и киевского режима были бы невозможны". Арест конкретного подозреваемого красноречиво говорит о том, кто стоит за подрывом "Северных потоков", цитирует представителя Кремля ТАСС.

Итальянские карабинеры в ночь на 21 августа по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. Его считают участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, устроившей подрывы.