Песков попенял НАТО на безответственность за заявления о самолетах

Заявления о готовности государств — членов НАТО сбивать российские самолеты при нарушении воздушного пространства являются безответственными. На это указал в пятницу, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "об этом даже не хочется говорить, это очень безответственные заявления, потому что обвинение России в том, что и военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в что-то небо, они беспочвенные".

Россия настаивает на том, что полеты российских военных самолетов осуществляют в строгом соответствии с международными правилами, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что публикации западных СМИ о том, что Европа якобы предупредила Россию о готовности сбивать российские военные самолеты, является фантазией в угоду русофобии. Она раскритиковала страны, которые "нагнетают вот эту агрессивную риторику и, соответственно, атмосферу вокруг России и вообще будущего европейского континента".

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что странам Североатлантического альянса необходимо повысить уровень ответа на "новые провокации" России в своем воздушном пространстве. Однако даже в случаях таких "проверок" со стороны российских военных "мы не собираемся открывать огонь", заверил Макрон.