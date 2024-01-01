Умер Тигран Кеосаян

Сегодня, 26 сентября, стало известно о смерти известного режиссера Тиграна Кеосаяна. Ему было 59 лет. Печальную новость сообщила жена Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю", - коротко рассказала вдова в своем официальном телеграм-канале.

Также Маргарита Симоньян попросила ее не беспокоить и поблагодарила многочисленных поклонников за помощь и поддержку.

"Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", - написала убитая горем журналистка.

Напомним, последние девять месяцев режиссер Тигран Кеосаян находился в коме. В конце 2024 года Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что практически каждый день ездит к нему в больницу. В какой-то момент она почувствовала, что супруг сжал ее руку, но никаких улучшений в его состоянии не последовало.