Песков объяснил, зачем Зеленский изображает вояку перед своими кормильцами

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский пытается убедить своих европейских "кормильцев" в том, что он "хороший вояка". Об этом заявил в пятницу, 26 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался об угрозах, прозвучавших от Зеленского в адрес России и ее властей, о том, что российским политикам придется искать бомбоубежище.

Песков назвал очевидным то, что Зеленский "продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы своих кормильцев предполагаемых — а этими кормильцами теперь должны стать европейцы — убедить в том, что он хороший вояка и удачливый вояка".

Глава киевского режима, по оценке Пескова, "сыплет угрозами направо-налево", однако это "звучит достаточно безответственно", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на высказывания Зеленского предупредил, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет". Российский политик отметил, что "и американцам об этом следует помнить".

Спикер МИД России Мария Захарова, в свою очередь, сочла свидетельством неадекватности украинского лидера картину с изображением пылающего Кремля в его кабинете. Интернет-пользователи высказались еще более резко, назвав Зеленского "больным шизофренией с бредовыми идеями величия".