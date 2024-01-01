Собянин объявил о завершении реставрации Ростокинского акведука

Единственный сохранившийся каменный акведук в России получил второе рождение. У объекта культурного наследия федерального значения полностью восстановлен архитектурный облик. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Главной задачей, которая стояла перед нашими специалистами, было возвращение объекту исторического облика и приспособление к современному использованию. Благодаря комплексной реставрации в 2024–2025 годах акведук получил новую жизнь и стал частью прогулочного маршрута нового парка "Яуза". Теперь здесь также можно увидеть, как работала система водоснабжения столицы два века назад", написал Собянин.

По решению мэра Москвы была выполнена комплексная реставрация акведука. Лучшие специалисты укрепили конструкции сооружения и сводов арок, расчистили и отреставрировали белокаменную облицовку фасадов, заменили старые деревянные конструкции навеса прохожей части. Причем, включая элементы кладки и кровли.

"Мы полностью восстановили навес над пешеходной зоной. Он полностью был изготовлен с нуля по чертежам историческим. Всё привозилось сюда, элементы собирались, подгонялись здесь вручную", - говорит Олег Машошин, главный инженер ГБУ "Гормост".

Акведук был построен в конце 18 века как часть первой системы водоснабжения России. Проблема с нехваткой питьевой воды тогда стояла очень остро. В то время это была самая дорогая стройка - стоимостью более миллиона рублей серебром. В начале 20-го века его модернизировали. И вплоть до 1962 года по нему исправно поступала вода в столицу. Затем он стал опорой для теплотрассы, а в начале двухтысячных превратился в пешеходный мост. Нынешняя реконструкция с заменой инженерной системы помогла в полной мере сохранить его историческую ценность.

"В то время это было такое чудо инженерной мысли. Ещё Екатерина успела увидеть это строение. Там 356 метров длина, она сказала, что он весьма прочен и лёгок. Надо спасибо сказать городу, за то что этот памятник сохранён", - говорит Оксана Божнева, заведующая музеем воды АО "Мосводоканал".

Ростокинский акведук - любимое место отдыха москвичей и гостей столицы. Здесь красота соединяется с историей. Специалисты действительно отнеслись к этому уникальному объекту бережно: отреставрировали беседки-павильоны, лестницы и площадки , включая архитектурный декор, заменили поврежденные ступени и водоприёмные колодцы, дренажные трубы, обновили системы электроснабжения. Люди просто не могут пройти мимо - обновленный акведук притягивает.

Ростокинский акведук превратился не только в историческую и архитектурную достопримечательность, но и во временной портал. Здесь появились водоприемные колодцы и имитировано движение воды. Именно так - самотеком - лилась вода из источников в центр города несколько веков назад. А сейчас можно ощутить и дыхание времени, и гордость за тех, кто возвращает столице её неповторимую красоту.