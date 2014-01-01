Вот кто утешил Дмитрия Диброва после развода с женой Полиной

25 сентября Дмитрий Дибров оформил развод с четвертой супругой Полиной. Пара рассталась после 17 лет отношений. Развод получился тихим, бывшие влюбленные успешно договорились и подписали все необходимые документы. Популярный ведущий намерен регулярно платить алименты и даже снимает за свой счет особняк для Полины, куда она переехала после расставания с мужем.

Напомним, что четвертая супруга Дмитрия Диброва увлеклась другом семьи, соседом, состоятельным предпринимателем Романом Товстиком. Ради эффектной рыжеволосой красавицы бизнесмен оставил жену Елену и шестерых детей. Разразился скандал, который не утихает до сих пор.

На фоне шумихи, говорят, решил утешить шоумена генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Как сообщает "Антиглянец", Дмитрия Диброва пригласили снова вести интеллектуальную программу "Кто хочет стать миллионером?". Отметим, что ранее ее лицом была певица Юлианна Караулова.

Напомним, после развода Дибровых стало известно, что Полина не претендует на шикарный особняк Дмитрия, который оценивается примерно в 800 миллионов рублей. Особняк площадью 1100 "квадратов" со спа-зоной, бассейном, музыкальным салоном, домашним кинотеатром и многими другими удобствами остался Диброву. Сам шоумен утверждает, что построил дом более десяти лет назад, сделав почти все в нем своими руками.