Заморозки пришли в Московский регион

Заморозки ударили местами в Московском регионе в ночь на пятницу, 26 сентября. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, в Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени – температура опускалась до 2,7 градуса выше нуля. В Подмосковье холоднее всего было в Клину, Волоколамске и Ново-Иерусалима — там зафиксировали отрицательные показания термометров на уровне 0,2 градуса.

Леус уточнил, что это не первые заморозки в Московской области нынешней осенью. Минусовые температуры были зарегистрированы еще 13 сентября.

Всего за несколько дней до этого температура воздуха в Москве 22 сентября достигла 26,6 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подчеркивал, что столь высокая температура для этой даты была зафиксирована впервые в истории метеонаблюдений.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок предупредил, что климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50-70 лет.