Госдума уточнит норму о наказании за несообщение в военкомат о переезде

Группа депутатов Государственной думы во главе с руководителем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла поправки, которые касаются нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) о штрафе за несообщение в военкомат о переезде.

Согласно документу, на который ссылается ТАСС, скорректировать норму о наказании за несообщение о переезде для военнообязанных граждан предлагается в связи с тем, что Россия переходит на круглогодичный призыв на срочную службу.

Законопроект предлагает убрать из соответствующей статьи КоАП положение о том, что административная ответственность за несообщение в военкомат о переезде может наступить только в период проведения призыва.

Ранее сообщалось, что 1 октября в России стартует очередной осенний призыв. В Генштабе подчеркнули, что позиция российских властей в отношении призывников осталась неизменной: их не будут привлекать к решению задач в зоне специальной военной операции.

Тем временем депутат Государственной думы Олег Смолин заверил, что вероятность повышения призывного возраста в России маловероятна до конца спецоперации. Он подчеркнул, что поднять планку призывного возраста до 21 года представляется малореальным.