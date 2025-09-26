Сообщения о том, что Дональд Трамп призывал Владимира Зеленского "бить по дому" российского президента Владимира Путина – неправда. С опровержением такой интерпретации телефонного разговора с президентом США выступил сам украинский лидер.

Во время интервью порталу Axios корреспондент спросил Зеленского – правда ли, что Трамп в одном из телефонных разговоров с украинским лидером несколько недель назад заявил, что Украине "стоит бомбить дом Путина". Глава киевского режима ответил отрицательно.

Свою версию разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским опубликовала в июле газета Financial Times. Издание утверждало, что американский лидер в рамках его стратегии принуждения России к переговорам призывал Киев бить по Москве и Санкт-Петербургу. Позже информацию газеты опровергли в Белом доме.